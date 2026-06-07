Чернышенко рассказал, когда могут принять решение об открытии пляжей Анапы

Решение об открытии для туристов всех пляжей Анапы могут принять 15 июня. Сейчас на побережье уже ведется подготовка, сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что россияне традиционное едут в отпуск на курорты Черного, Каспийского, Азовского морей. По его словам, важным фактором роста туристического потока на юг России стал запуск аэропортов Краснодара и Геленджика. Эти воздушные гавани заметно облегчили логистику и подняли рост спроса на курорты.

«Также туристические поезда, более 130 отдельных туристических маршрутов РЖД подготовило и другие операторы именно по направлениям повышенного спроса», — отметил Чернышенко.

Ранее Роспотребнадзор назвал безопасными пляжи Анапы. Глава ведомства Анна Попова рассказала, что курорты получили санитарно-эпидемиологическое заключение.

На побережье использовали все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком. Купальный сезон в регионе открылся с 1 июня.