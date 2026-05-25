Купальный сезон официально откроют в Анапе с 1 июня

Жители и гости Анапы смогут начать купаться уже с 1 июня, сезон продлится до конца сентября на территориях, исключенных из зоны опасных районов после инцидента с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города-курорта Светлану Маслову.

Курортный сезон в Анапе в 2025 году был под действием запрета на пляжный отдых.

«Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Подготовительные работы уже идут: на галечных пляжах и 1 километре песчаных, которые ранее были выведены из зоны ЧС, идет установка инфраструктуры», - говорится в сообщении.

По словам Масловой, однако отсыпка территории чистым песком продолжается на других песчаных пляжах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что морская вода в Анапе, пляжи которой ранее пострадали от загрязнения, теперь соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.