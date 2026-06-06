Пляжи Анапы безопасны и готовы к туристическому сезону. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума, что они получили санитарно-эпидемиологическое заключение ведомства.

«На сегодняшний день, когда использованы все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, который тоже контролируется — пляжи Анапы, те, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, абсолютно безопасны и готовы к летнему отдыху», — подчеркнула она.

Попова добавила, что заключения выдали только тем, кто выполнил все мероприятия, необходимые для возобновления работы пляжных территорий. В Анапе провели сложные и объемные работы по очистке на 151 объекте. В них участвовали также академики РАН и ученые Роспотребнадзора.

Вода в Черном море у побережья Кубани станет комфортной для купания ближе ко второй половине июня. Максимально же она прогреется в июле и августе.