«Через час пришел тигр». Беременную собаку, которую сделали приманкой, спасли в Приморье

Душераздирающие кадры с привязанной беременной собакой, которую использовали как приманку для тигра в приморском поселке Пластун, облетели сегодня местные паблики и Telegram-каналы. Спас животное неравнодушный местный житель. В беседе с 360.ru мужчина рассказал подробности случившегося.

«Да, я обнаружил собаку и спас ее. Она была беременная. Мне скинули сначала [видео], как она там сидела, и вынес ее. Спустя час тигр туда пришел», — подчеркнул молодой человек.

По его словам, собака находилась в плохом состоянии — сначала даже не могла встать. В региональном главке МВД ранее сообщали, что она могла провести на привязи без навеса целую неделю. Сейчас полиция проводит проверку по статье о жестоком обращении с животными.

Место, где держали собаку, походило на небольшой загон из деревянных досок. Расположили его на производственной площадке местного завода.

На случившееся уже отреагировали сотрудники центра «Амурский тигр». Эксперты назвали сомнительным сооружение, куда поместили беременное животное.

«Как специалисты мы уверены, тигра поймать с его помощью невозможно», — подчеркнули в пресс-службе организации.

Также представители центра направили запрос в охотнадзор Приморского края, который отвечает за разрешение конфликтных ситуаций с амурским тигром и другими крупными хищниками, с просьбой разобраться в этой истории.