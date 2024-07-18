В Приморье беременную собаку использовали для приманки тигрицы

Беременную собаку оставили на привязи на площадке завода в приморском поселке Пластун, чтобы приманить тигрицу. Об этом сообщили в региональном УМВД .

Собака сидела на цепи на производственной площадке без навеса целую неделю. Предположительно, ее привязали для приманки тигрицы, которая периодически заходит на территорию завода.

В полицию о случившемся сообщили неравнодушные местные жители. Сейчас полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Эта уголовная статья предусматривает наказание от штрафа и вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

«Полиция просит граждан, ставших очевидцами происшествия или обладающих информацией об обстоятельствах случившегося, обращаться по телефонам: 102, 8 (423 73) 3 21 71», — добавили в пресс-службе.