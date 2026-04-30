«Черемуховые» холода накроют Москву во второй декаде мая

Синоптик Тишковец: волна холода нагрянет в Москву в период с 11 по 20 мая

«Черемуховые» холода придут в Москву во второй декаде мая, период с 11 по 20 мая может оказаться дождливым. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, осадков выпадет в 1,5-2 раза больше положенного.

«Вторая десятидневка ожидается относительно прохладная и дождливая», — подчеркнул он.

Синоптик добавил, что дни с приятной летней погодой резко закончатся из-за прорыва арктического воздуха. Он добавил, что Гольфстрим пока не прогрел северные моря, поэтому ожидать тепла во второй декаде мая не стоит.

По словам Тишковца, похолодание в столице совпадет с периодом цветения черемухи.

Ранее специалист предупредил москвичей о прохладной погоде в начале мая. Температура приблизится к норме, но осадков будет на 10% больше, чем обычно.

Несмотря на снегопады и ветер, в Подмосковье распускаются цветы. Например, в Мытищах вишня зацвела раньше обычного срока