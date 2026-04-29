Вишня в Мытищах зацвела раньше срока

В апреле этого года жители Мытищ стали свидетелями необычного явления — вишня зацвела раньше обычного срока. Несмотря на капризы погоды, включая циклон, снегопады и возвратные холода, природа радует горожан своим буйством.

По словам кандидата биологических наук Ларисы Долгалевой, продолжительность цветения вишни напрямую зависит от погодных условий и наличия опылителей. В холодную погоду дерево может сохранять лепестки до двух недель, а в теплую — всего 5–7 дней. Если же опылителей рядом нет, вишня способна продлить эту фазу на более долгий срок.

Эксперты отмечают, что кратковременные перемены погоды и снег не наносят вреда тканям растений. Основная угроза для цветущих деревьев — устойчивое понижение температуры до минус пяти градусов и ниже, которое держится несколько суток подряд. Но пока мытищинская вишня продолжает радовать глаз, несмотря на все апрельские сюрпризы.