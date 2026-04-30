Москвичам рассказали, какая погода будет в мае

Синоптик Тишковец: температура в мае в Москве будет в пределах нормы

В мае температура в Москве будет близка к норме, возможно, чуть выше — до одного градуса. Осадков ожидается на 10% больше, чем обычно. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По долгосрочному прогнозу май в Центральной России по температуре в целом ожидается в пределах многолетней нормы климата с небольшим ее превышением на 0,5–1 градус», — отметил Тишковец.

Для Москвы ночная норма — +7,6 градуса, дневная — +18,4 градуса. Осадки выпадут, возможно, с превышением обычных показателей на 10%.

Ранее москвичам спрогнозировали облачную погоду и до +7 градусов 30 апреля. Ветер подует с северо-запада. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Давление в атмосфере поднимется до 752 миллиметров ртутного столба.