Челябинской пенсионерке приходится заходить домой через окно из-за соседей

Пенсионерке из Челябинска Татьяне Гущиной приходится входить в свою квартиру через окно из-за самоуправства соседей. Подробности истории рассказала 360.ru ее дочь Ирина.

По словам женщины, ее мать живет в одноэтажном доме барачного типа на четыре квартиры. Много лет назад, когда этот дом построили, тогдашние жильцы разделили его пополам: у двух квартир выход на одну сторону двора, у двух — на другую. Земля вокруг дома считалась общего пользования.

Однако недавно соседи Татьяны, не спросив мнения других жильцов, оформили землю на себя и перегородили забором. После этого ее крыльцо оказалось огорожено с обеих сторон.

«Они просто купили у государства — утверждают, что купили и что она ничья. И перегородили с 1 августа. И сказали: хоть как ходи», — добавила собеседница 360.ru.

Органы власти и прокуратура пока не дают им никаких ответов.

Ранее пенсионерку из Ачинска обязали демонтировать самовольно установленный унитаз, но после вмешательства мэра постановили его вернуть.