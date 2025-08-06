Пенсионерке из Ачинска вернут унитаз после того, как обязали его демонтировать

Пенсионерку из Ачинска Светлану Подчасову обязали демонтировать унитаз, который она установила в квартире, однако позже мэр города заявил, что санузел ей вернут. Почему сложилась такая ситуация, пожилая женщина рассказала 360.ru.

По ее словам, деревянный дом построен больше ста лет назад и признан аварийным. Женщине неоднократно предлагали переезд, однако она отказывается.

«Здесь моя жизнь, моя дочка в этом дворе погибла, муж умер здесь. Мне предлагали благоустроенное жилье, но я пока не хочу уйти, потому что прикипела к этому кутку», — рассказала Светлана Кузьминична.

Суд постановил убрать унитаз еще в мае 2022 года, дав женщине на это месяц. Пенсионерка обратилась в управляющую компанию, но там ей ответили, что не занимаются подобным. После этого Подчасова три года пользовалась санузлом, пока к ней не пришли судебные приставы.

Конфликт возник из-за того, что унитаз она установила без разрешения городской администрации, которой и принадлежит жилье. Второго августа женщина все-таки демонтировала его, но общественный резонанс привел к тому, что к ней приехал мэр Ачинска и пообещал вернуть унитаз в течение пары дней.

«Я путешествовать люблю. Мне больше ничего не надо, никаких хором, я даже без этого унитаза проживу. Господи, неужели в нем вся жизнь? <…> И я когда где-то бываю, так скучаю, думаю, скорее бы к себе. Даже ночью. Беру такси, приезжаю в Ачинск, думаю: я дома! А я сегодня с утра печечку натопила, потому что у нас прохладно, представляете?» — рассказала собеседница 360.ru.

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