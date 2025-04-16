Экс-губернатора Курской области Смирнова заподозрили в мошенничестве

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова задержали по делу мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробности о задержании чиновников агентство не привело.

«Следствие будет добиваться ареста Смирнова и его бывшего первого зама, сообщили правоохранители», — отметило издание.

По информации Telegram-канала Shot, бывший градоначальник вместе с подчиненным присвоили деньги, выделенные из бюджета для строительства заградительных сооружений на границе с Украиной. Показания против Смирнова мог дать гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, задержанный зимой этого года.

Управление МВД по Курской области официально не подтверждало данные о задержании бывшего губернатора.