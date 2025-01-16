Брошенная в подмосковной электричке собака нашла новых хозяев

Той-терьер, которого бросили в подмосковной электричке, обрел новых хозяев. Мужчина, забравший себе собаку, прислал видео в специальный чат.

На ролике собаку держит на руках женщина. Она гладит нового питомца и с жалостью отмечает, как сильно тот успел настрадаться.

«Бедный! Как же он намучился… Ты представляешь, как он замерз? Он не мог согреться… Как еще не застудил все…» — посетовала новая хозяйка пса.

Собаку заметили в электричке 11 января. Рядом с брошенным той-терьером лежали пакет с заветрившимся кормом и пачка пеленок.

Один из пассажиров снял животное на видео, после чего столкнулся с негативными комментариями и многочисленными вопросами, почему он не забрал пса себе. Он рассказал, что находится на испытательном сроке на работе и опасается собак.

В ноябре житель Москвы спас кошку, которую его случайный попутчик бросил в аэроэкспрессе. После этого компания-перевозчик объявила конкурс на лучшую кличку для животного. К этой акции присоединился и сам спаситель.