Москвич спас кошку, которую его попутчик бросил в аэроэкспрессе

В поезде до аэропорта Шереметьево, прибывшем из Одинцова на Белорусский вокзал, нашли намеренно оставленную в переноске кошку. Однако история закончилась хорошо — для животного нашли нового владельца. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

Компания предложила подписчикам в комментариях к посту придумать новую кличку для животного, а победителю акции пообещала фирменный значок.

К этой акции присоединился и новый хозяин питомца Дмитрий. Он рассказал 360.ru, что ехал в том же самом поезде, где оставили животное, и тоже попросил всех желающих помочь ему с выбором клички.

«Кошечка отлично. Немного в стрессе, но все будет в порядке», — заявил мужчина.

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