В Москве мужчина снял видео с брошенным в электричке псом и столкнулся с хейтом

В Москве мужчина столкнулся с негативными комментариями в социальной сети после того, как не смог найти хозяев для брошенной кем-то собаки в электричке. Об этом он рассказал 360.ru.

Житель столицы по имени Аркадий объяснил, что утром 11 января ехал на работу в Москву на электричке. В вагоне увидел забившуюся в угол собаку, рядом с которой лежал пакет с заветренным кормом и открытая пачка пеленок.

«Скорее всего, у собаки была проблемы с ногами. Попытался найти кого-то из знакомых, кто встретит собаку на Ярославском вокзале и забрать ее, ни у кого не получилось», — отметил он.

Аркадий снял пса на видео, чтобы привлечь небезразличных людей, у которых есть возможность забрать питомца. Однако пользователи Сети обвинил мужчину в том, что он не взял пса к себе.

«А сам я ехал на работу, где нахожусь на испытательном сроке. Вряд ли начальство одобрило бы мой поступок. Опоздать тоже не мог. Еще один мужчина в вагоне гладил собаку, пытался поднять, она его цапнула. Я к собакам отношусь с осторожностью», — объяснил он.

Ранее жильцы одного из ЖК в Петербурге смогли забрать пса у жестокого хозяина. Мужчина регулярно избивал животное.