Бригаду попавшего в аварию в Мурманской области поезда наградят

Глава РЖД Олег Белозеров распорядился наградить сотрудников бригады поезда, попавшего в аварию в Мурманском области 18 декабря. Об этом РЖД сообщили в Telegram-канале.

Он отметил, что после столкновения работники РЖД проявили себя как профессионалы и грамотно сработали на месте происшествия.

«Белозеров предложил отметить пассажиров, которые помогали эвакуировать людей из поезда», — заявили в сообщении.

Вечером 18 декабря грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом на станции Княжая. От полученных травм погибли два пассажира, в больницу доставили 30 человек. Младшему из них восемь лет, старшему — 72 года.

Правоохранители задержали машиниста грузового состава. Его подозревают в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей. Обстоятельства железнодорожной катастрофы устанавливаются.