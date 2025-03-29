Бренд нижнего белья Victoria’s Secret подал заявки в Роспатент

Прекративший работу в России весной 2022 года бренд нижнего белья Victoria’s Secret подал две заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака. Об этом со ссылкой на базу данных сообщило РИА «Новости» .

Заявителем стала российская дочерняя компания американской компании «Викториа’с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент». После регистрации фирма планирует продавать нижнее белье, спортивную одежду и косметику под известным брендом.

Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина в комментарии агентству заявила, что Victoria’s Secret могла пойти на такой шаг из-за риска аннулирования своих товарных знаков и заявкой защитила их от прекращения права за неиспользование.

На минувшей неделе «Коммерсант» сообщил о регистрации в Роспатенте товарного знака шведской компании Ericsson. Заявку подал российский производитель кондиционеров «Русклимат», через суд добившийся снятия правовой охраны бренда.

Юристы объяснили журналистам, что владельцы товарных знаков теряют на них право, если не использовали в течение трех лет.

В минувшую среду, 26 марта, президент России Владимир Путин отменил передачу российских активов итальянской компании Ariston во временное управление структуре «Газпрома». Председатель совета директоров фирмы — производителя бытовой техники Паоло Мерлони объявил, что она возобновит работу со своей дочерней компанией.