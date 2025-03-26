Путин отменил передачу российской «дочки» Ariston в управление «Газпрома»

Президент России Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов итальянской компании Ariston во временное управление структуре «Газпрома». Указ об этом разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

Судя по документу, предыдущее решение, принятое российским лидером в апреле прошлого года, больше не имеет силы.

Весной 2024-го Путин подписал указ о передаче 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь» в управление АО «Газпром бытовые системы». «Дочка» Ariston зарегистрирована в Ленинградской области и занимается производством газового оборудования и бытовых электроприборов.

Евросоюз призывал руководство России отменить меру и просил найти приемлемые решения совместно с европейскими компаниями. Помимо Ariston, структуре «Газпрома» тогда передали активы немецкой BSH Hausgerate.