Ariston поддержал указ Путина об отмене временного управления российской «дочки»

Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил, что одобряет решение президента Владимира Путина об отмене передачи российской «дочки» в управление «Газпрома». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы намерены возобновить деятельность с нашим местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции», — подчеркнул председатель совета директоров Ariston Group Паоло Мерлони.

Накануне Путин подписал указ об отмене решения о передаче российских активов Ariston во временное управление АО «Газпром бытовые системы», которое действовало около года.

Решение о передаче 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь» президент принял весной 2024-го. Еще тогда Евросоюз призывал пересмотреть его и просил найти приемлемые пути вместе с европейской компанией.