В Совфеде высказались о возможном запрете квадробики, назвав субкультуру опасной для психики и жизни подростков. Но перед введением каких-либо ограничений стоит четко понимать, что конкретно они подразумевают. На это в беседе с 360.ru обратила внимание депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«На мой взгляд, прежде, чем что-то запрещать, нужно понять, как будут вводить понятийный аппарат, как мы будем это называть», — отметила она.

Бессараб напомнила, что, наверное, каждый, будучи ребенком — на новогоднем утреннике в саду или когда-то еще — надевал костюм белки или зайца и танцевал под елкой.

«Это элемент субкультуры квадроберов, как сейчас принято говорить. В детских магазинах сейчас продают разного рода заколки, ободки с ушками — это же тоже элемент субкультуры. Это тоже запретим, как и плясать под елкой?» — задалась вопросом депутат.

Собеседница 360.ru согласилась, что поведение некоторых людей, позволяющих себе на виду лакать воду из собачьей миски, можно считать нарушением общественного порядка.

«Здесь не надо ничего нового выдумывать. <…> Есть административный кодекс, есть право у органа власти пресечь это нарушение. Какая разница, плюется человек, кидается мусором или лакает из миски? Это подлежит административному взысканию», — напомнила Бессараб.

Перед введением каких-либо запретов, подчеркнула она, нужно понимать, что конкретно под ними подразумевают.

«На мой взгляд, мы слишком увлеклись всякими запретами. И это не очень хорошо, потому что иногда для подростка — это возможность сбросить лишний пар, что называется. Ведь у нас не принято ходить к школьному психологу. А что если сегодня запретить ребенку надеть ушки, завтра у него будет тоже психологическая травма? С другой стороны, знаете, как показывает практика, чем больше запретов, тем больше это интересно», — заключила депутат.