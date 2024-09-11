Омбудсмен Мишонова: в России нет необходимости запрещать квадроберов

В России предложили запретить субкультуру так называемых квадроберов, подражающих поведению животных. Необходимости в таких жестких мерах нет, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, просто надо меньше внимания обращать на квадроберов и говорить об этом движении, чтобы не вызывать любопытство у детей. Взрослым не нужно сильно нагнетать обстановку, поскольку дети часто любят подражать кому-то.
Если же ребенок начал ходить на четвереньках, это может указывать на трудности с самоидентификацией. В этом случае важно показать его специалисту, отметила Мишонова.
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