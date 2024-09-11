Квадроберов предложили запретить в России из-за «трагических последствий»

Квадробика опасна для психики и жизни подростков, поэтому нужно запретить эту субкультуру. Член Совфеда Наталия Косихина заявила об этом РИА «Новости» .

«Те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — сказала она.

Косихина призвала вовлекать детей в занятия спортом и образование. Она признала, что в разные времена появлялись субкультуры, которые кому-то не нравились, однако квадроберы, по ее мнению, нарушают общественные нормы. Сенатор напомнила, что некоторые из них ходили на четвереньках и кусали окружающих.

Политолог Алексей Ярошенко предложил не только запретить движение квадроберов, но и признать его экстремистским. Он объяснил популярность этой деструктивной идеологии происками Запада.