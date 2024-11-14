Эксперт по алкоголю Шапкин усомнился, что цены на шампанское вырастут к Новому году

Стоимость игристых вин и шампанского вряд ли увеличится к новогодним праздникам. Об этом Life рассказал эксперт в области национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, на рынке все еще много предложений по доступной цене. В частности, минимальная стоимость для бутылки объемом 0,75 литра составляет 239 рублей. И многие предприятия ориентируются на спрос в эконом-сегменте и держат цену.

«Думаю, что повышаться не будут цены до тех пор, пока Минфин не установит новые минимальные цены на игристые вина», — подчеркнул Павел Шапкин.

Он добавил, что до этого у крупных производств наблюдаются попытки сохранить минимальную стоимость. Кроме того, Шапкин добавил, что за счет параллельного импорта часть вин могут даже стать дешевле.