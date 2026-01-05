Более трети россиян предпочли провести праздники перед телевизором

Более трети опрошенных россиян проводят новогодние праздники дома и смотрят телевизор. Об этом сообщило KP.RU .

Издание опросило 8,6 тысячи человек в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Порядка 37% респондентов подтвердили, что проведут выходные у голубых экранов. Около 12% признались, что ходят в гости и принимают гостей, а 12% — гуляют по городу или ездят на природу.

Многие участники исследования уточнили, что посещают организованные городской администрацией мероприятия, наводят порядок в доме и занимаются хозяйственными делами. В спланированный заранее отпуск уехали только три процента респондентов.

Ранее опрос показал, что многие россияне перед Новым годом часто обещают начать заниматься спортом и пересмотреть свой рацион. Примерно 19% респондентов запланировали увеличить свой доход благодаря повышению или смене работы. Также 16% участников исследования пообещали в наступающем году больше отдыхать.