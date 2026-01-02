В преддверии новогодних праздников многие задумываются о переменах. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, какие цели ставят перед собой россияне в наступившем году.

Среди опрошенных 22% выразили намерение похудеть и пересмотреть свой рацион. Еще 19% респондентов заявили, что надеются на повышение или ищут новую работу, чтобы увеличить свой доход.

Кроме того, 16% участников рассказали о планах больше отдыхать. Собираются начать копить деньги 14% опрошенных. А вот 10% заявили, что хотят больше времени уделять спорту и физической активности.