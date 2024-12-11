Более трети россиян будут работать в новогодние праздники

Почти 40% российских граждан собираются трудиться в новогодние праздники. Об этом сообщил ТАСС .

Проведенный сервисами «Работа.ру» и «Подработка» опрос показал, что в новогодние праздники планируют работать 39% респондентов. Из них 12% будут и работать, и подрабатывать, а 10% собираются заниматься только подработкой.

Всего в рамках исследования специалисты опросили более 3 500 респондентов из разных регионов. Чаще всего россияне подрабатывают водителями, курьерами, аниматорами, продавцами и охранниками. Также многие планируют в новогодние праздники побыть сборщиками заказов, разнорабочими и строителями, фотографами, ведущими мероприятий и официантами.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос, темой которого стали совершенные в 2024 опрометчивые поступки. Чаще всего россияне выделяли среди них спонтанные покупки, необдуманное оформление кредитов, смену работы, конфликты с близкими и ссоры с коллегами.