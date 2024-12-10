«Работа.ру»: 16% опрошенных россиян заявили, что брали необдуманные кредиты в 2024 году

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос среди 3,5 тысячи россиян. Более половины (53%) заявили, что совершали опрометчивые действия в 2024 году. Результаты исследования опубликовал RT .

Чаще всего среди таких поступков респонденты выделяли спонтанные покупки (44%). Еще 21% участников отнесли к данной категории смену работы, 20% — конфликты с близкими.

Кроме того, 16% опрошенных заявили, что оформляли необдуманные кредиты. В список также попали ссоры с коллегами (15%), ремонт (8%), приобретение обучающего курса (7%), развод (3%). Переход на фриланс, покупка машины и изменение внешности набрали по 2%.