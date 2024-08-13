Более двух тысяч человек вывезли за сутки из курского приграничья

Фото: РИА «Новости»

Более двух тысяч человек вывезли за сутки из приграничья Курской области. Сейчас в регионе работают свыше 70 пунктов временного размещения, сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам пресс-секретаря врио главы Курской области Ирины Толмачевой, за сутки из приграничных районов перевезли более двух тысяч человек. Для размещения людей открыли 77 пунктов временного размещения.

«В ПВР находятся 5,5 тысячи человек. Из них около тысячи — дети», — сказала она.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказал, что вся Россия встала на защиту Курской области. В регион приходит гуманитарная помощь со всей страны.

По данным подмосковного МЧС, более 400 пунктов временного размещения п одготовили для 30 тысяч эвакуированных районов Курской области в российских регионах. В  Московскую область накануне прибыли около 200 эвакуированных.

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