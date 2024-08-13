Власти Курской области рассказали о помощи со всей России

Врио губернатора Курской области Смирнов: на защиту региона встала вся Россия

Вся Российская Федерация встала на защиту Курской области. В регион поступает гуманитарная помощь со всей страны, написал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт и снаряжение для военных», — отметил он.

По словам Смирнова, губернаторы откликнулись в первые дни, размещая в своих регионах переселенцев. Также они оказывали финансовую, техническую, кадровую и моральную поддержку.

Ранее заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров сообщил, что для жителей Курской области доставили почти 900 тонн гумпомощи, писал RT.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти понесут заслуженное наказание за террористическую атаку на Курскую область.