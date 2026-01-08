Коммунальщики Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за метели

На Подмосковье надвигается циклон. По прогнозам синоптиков, он принесет сильный снегопад, метель и порывистый ветер до 18 м/с. Спасателей, дорожные службы, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации Сергиево-Посадского округа перевели на усиленный режим работы.

ДРСУ выведет на дороги 140 единиц техники и более 100 рабочих. УК располагает 22 тракторами и почти 400 дворниками. В МБУ «Благоустройство СП» на смене уже работают 30 единиц техники и около 200 сотрудников. Проезжую часть начали обрабатывать противогололедными реагентами.

«В снегопад в первую очередь будут расчищаться центральные трассы, автобусные остановки, тротуары, межквартальные дороги, подъезды к контейнерным площадкам и социальным учреждениям», — отметила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова в своем телеграм-канале.

Затем техника отправится в дворы и на менее популярные маршруты.

В случае чрезвычайных ситуаций обращайтесь в службу 112 и единую дежурную диспетчерскую службу администрации округа: 8(496)545-77-55.

Павлово-Посадский округ тоже бросил основные силы на уборку снега. Все службы работают круглосуточно, чтобы оперативно очистить дороги и тротуары. Глава округа Денис Семенов лично проверил ключевые объекты 8 января и скоординировал действия на месте. Первыми очищают подъезды к домам, остановки общественного транспорта, магазины и места, где люди ходят чаще всего.

В пятницу, 9 января, Центральную Россию ожидает серьезное испытание погодными условиями: надвигается крайне активный балканский циклон «Фрэнсис». В Московском регионе атмосферное давление к вечеру рухнет на самое барическое дно — 733 миллиметра ртутного столба.