Атмосферное давление в Москве рухнет на «барическое дно»

В пятницу, 9 января, Центральную Россию ожидает серьезное испытание погодными условиями. На регион надвигается крайне активный балканский циклон под названием «Фрэнсис». Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале .

«В результате в Москве, особенно в период с шести утра до 18 часов вечера, прогнозируются аномальные снегопады: за сутки — до 33 миллиметров осадков или более половины месячной нормы (63% от нормы всего января)», — предупредил синоптик.

Суточный рекорд осадков 1976 года, составлявший 12,9 миллиметра, будет побит. Снежный покров вырастет более чем в полтора раза — с 25 до 40–45 сантиметров. В Подмосковье местами могут появиться сугробы высотой до полуметра.

На дорогах возможны снежные заносы и накаты. Ожидается метель, которая ухудшит видимость до нескольких сотен метров. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, что эквивалентно штормовому уровню. Температура опустится до -9…-12 градусов, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице до -19 градусов мороза.

«Атмосферное давление к вечеру рухнет на самое барическое дно — 733 миллиметра ртутного столба, что на 14 единиц ниже положенного. Это будет самый настоящий снежный буран, в самом эпицентре которого окажутся Тульская, Калужская, Рязанская, Нижегородская и юг Московской области», — подчеркнул он.

За сутки местами выпадет до 48–53 мм осадков. Это больше, чем вся январская норма.

Как стало известно ранее, самое холодное место на Земле 1 января оказалось в России. На метеостанции Иэма в Якутии 1 января температура опустилась до -53,1 градуса Цельсия. В магаданском селе Эльген в тот же день зафиксировали -51 градус.