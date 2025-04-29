Более 25% россиян признали аромат шашлыка возбуждающим

Почти каждая вторая россиянка согласилась с тем, что аромат шашлыка создает романтическую атмосферу, а каждый четвертый мужчина признался, что запах жареного мяса оказывает возбуждающий эффект. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование дейтинг-сервиса Mamba.

Романтичным аромат шашлыка назвали 48% респонденток, а об отсутствии интереса к блюду заявили 12% опрошенных девушек.

Несколько иная ситуация оказалась среди мужчин. Порядка 30% опрошенных рассказали, что шашлык поднимает им настроение, а 26% даже отметили возбуждающий эффект от запаха приготовленного на мангале мяса. О том, что никакого влияния запах шашлыка не оказывает, сообщили только 5% мужчин-респондентов.

Согласно исследованию, 47% женщин считают майские праздники отличным временем для романтического отдыха. Эту точку зрения поддержали 89% мужчин-респондентов.

Ранее опрос показал, что во время отпуска 56% россиян знакомятся с новыми людьми. Почти треть респондентов делают это с помощью интернета: дейтинговых сервисов, сайтов знакомств и соцсетей.