Каждый пятый россиянин завязывает знакомства в отпуске через дейтинг-сервис

Большинство жителей России во время отпусков активно знакомятся с людьми. Чаще всего это происходит на море или в интернете, сообщила пресс-служба соцсети «Одноклассники».

Опрос провели специалисты финтех-компании ЮMoney и сервиса «ОК Знакомства». Исследование показало, что во время отпуска новые знакомства завязывают 56% опрошенных. На море с новыми людьми общаются 38% респондентов, а 30% — в интернете.

«Из них 52% делают это в соцсетях, 25% — на сайтах знакомств, остальные 23% используют дейтинг-сервисы», — отметили в пресс-службе.

Самыми полезными функциями дейтинг-сервисов опрошенные признали фильтры геолокации (35%), чаты (31%) и возможность видеть общие интересы и хобби (25%). Часто встречающимися интересами в анкетах оказались музыка, кино и сериалы, путешествия и автомобили.

Опрос также показал, что россияне стали больше тратить на совместные развлечения.

По словам 35% респондентов, на новые знакомства в отпуске у них уходит примерно 50 тысяч рублей. Около 20% опрошенных признались, что их затраты составляют от 15 до 30 тысяч рублей. Более скромные суммы на отдых выделяют 15% россиян.

Ранее проведенный аналитиками опрос опроверг миф о том, что основные пользователи дейтинговых сервисов — молодежь. Большую часть пользователей составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет.