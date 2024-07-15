Более 1500 машин встали в очереди у Крымского моста

Более 1500 машин встали в пробку у Крымского моста. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной обстановки на переправе.

Информация о перекрытии движения автотранспорта на Крымском мосту появилась в понедельник, 15 июля, в 06:11 по московскому времени. Спустя 40 минут проезд открыли.

«В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Время ожидания — более трех часов», — указали в публикации.

Еще 240 машин, по данным на 10:00 по московскому времени, собрались в очереди со стороны Керчи. Время ожидания составляет около часа.

Мост также закрывали для проезда автотранспорта ночью. Переправа не работала с 03:28 до 05:22.

Как сообщал министр транспорта России Роман Старовойт, в разгар сезона на подъездах к Крымскому мосту усилили работу инспекционно-досмотровых комплексов. По его словам, такая мера необходима для безопасности людей.