Досмотр машин усилили у Крымского моста

На подъездах к Крымскому мосту на период высокого сезона усилии работу инспекционно-досмотровых комплексов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале .

Министр сообщил о рабочей поездке в Краснодарский край, в ходе которой, в том числе, проверил работу управления транспортной безопасности Крымского моста.

«В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту. Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении», — написал Старовойт.

В прошлое воскресенье, 30 июня, сообщалось об очереди из 817 машин, которая скопилась перед Крымским мостом. Пробка образовалась на въезде на мост со стороны Краснодарского края, время ожидания составило около трех часов.