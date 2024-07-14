Более 700 машин застряли в очереди перед Крымским мостом

Фото: РИА «Новости»

Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани продолжает расти, в ней уже более 700 машин. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

По данным на 09:00, со стороны Тамани в очереди находились 720 машин. Время ожидания составляло около трех часов. К 10:00 число транспортных средств снизилось до 700. Время ожидания — более двух часов.

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — добавили авторы публикации.

Ранее стало известно, что у Крымского моста усилили досмотр. Министр транспорта Роман Старовойт объяснил, что это необходимо для обеспечения безопасности путешествующих на полуостров и в обратном направлении.

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