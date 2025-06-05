Бойцы «Ахмата» раскритиковали похищенного бизнес-коуча в Москве

В «Ахмате» осудили похищенного в Москве бизнес-коуча Щепихина

Военнослужащие спецназа «Ахмат» осудили похищенного в Москве известного бизнес-коуча и блогера Арега Щепихина. Видеообращение бойцов из зоны специальной операции опубликовал Telegram-канал «Отряд „Тимсо“».

На видео бойцы раскритиковали Щепихина за его высказывания. Они отметили, что в опубликованных записях бизнес-коуч «проехался» по национальностям и религии.

«Это говорит о том, что он не мужчина», — заявил боец на видео.

Остальные военнослужащие в кадре высказали схожие мнения.

«Надеюсь, что тебя к нам отправят», — добавил другой.

Вечером 3 июня группа неизвестных мужчин на Ярославском вокзале затолкнула Щепихина в багажник автомобиля Merсеdes и увезла. Вскоре блогера обнаружили.

МВД России начало разбирательство против самого Щепихина. Депутат Шамсаил Саралиев потребовал проверить бизнес-коуча на оскорбление чувств верующих и экстремизм.