«Боимся потерять народ». Молдаване в РФ подали петицию из-за двух участков на выборах

Молдавская диаспора в России подала петицию из-за двух участков на выборах

Представители молдавской диаспоры в России подали в посольство петицию из-за решения властей открыть лишь два избирательных участка в РФ на предстоящих выборах президента и референдуме. Кадры с места событий появились в распоряжении 360.ru.

Молдаване собрались у здания дипмиссии в Москве, где собрали подписи для передачи в посольство. Подписные листы приняли в консульском отделе, петицию заверили штампом. Собравшиеся заявили, что власти Молдавии решили открыть только два избирательных участка в России из-за безразличия к своим гражданам.

«То, что эти молдаване находятся на российской территории, не означает, что они любят Россию и не любят свою маленькую родину и вообще не любят Молдавию. В каждом лице, когда заходит речь о Молдавии, у них горят глаза, они переживают за нее», — заявил представитель диаспоры.

По его словам, молдаване боятся, что их занесут в черный список на родине.

«Якобы те, кто заработали деньги здесь, везут их для оппозиции. Ребята, о чем вы говорите? У них семьи там, жены, дети», — добавил мужчина.

Еще один представитель диаспоры заявил, что молдаване боятся потерять страну и народ.

«Боимся потерять Молдавию, боимся потерять молдавский народ как нацию, потому что там идет конкретная румынизация. Нас почему-то стали называть румынами, наш язык почему-то официально переименовали, он уже почему-то румынский получается», — отметил он.

Подписные листы к петиции передали представители молдавской диаспоры из разных регионов России, в том числе из Сочи, Сургута и Калуги.

По данным ТАСС, в петиции содержатся требования открыть участки для голосования в 34 городах и признать выборы 20 октября незаконными, так как в них ограничены возможности для проживающих в России молдаван.

Ранее Московская область запустила программу «Карта гражданина Молдовы в РФ». Ее обладатели получат услуги телемедицины, бесплатную помощь юристов и безлимитную сотовую связь.