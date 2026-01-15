Боец СВО лишился жилья из-за чиновников

Бойца специальной военной операции чиновники выселили из квартиры в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в 2023 году администрация поселка Усть-Мая переселила россиянина из аварийного жилья в новую квартиру. Но вскоре выяснилось, что за право на собственность этой жилплощади имелся судебный спор между чиновниками и местной жительницей. В итоге суд оставил квартиру за женщиной, а новому жильцу пришлось выселиться.

Прокуратура направила заявление в суд, чтобы муниципалитет предоставил бойцу иное жилое помещение. Сейчас мужчина проживает во временном жилье, предоставленном ему администрацией. Восстановление его прав находится на контроле прокуратуры.

Ранее фонд «Защитники Отечества» напомнил о поддержке бойцов СВО в Подмосковье. Там участники спецоперации и их семьи могут получить квалифицированную помощь по разным направлениям.