Фонд «Защитники Отечества» напомнил о поддержке бойцов СВО в Подмосковье

Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» работает уже 2,5 года. Там участники спецоперации и их семьи могут получить квалифицированную помощь по разным направлениям.

В основе работы фонда лежит индивидуальный подход к каждому заявителю.

Обратиться в организацию можно за помощью в оформлении выплат, получении льгот и пособий, технических средств реабилитации, психологических консультаций, а также за содействием в обучении и трудоустройстве.

Специалисты помогают бойцам адаптировать жилье под новые нужды и пройти реабилитацию, а также вернуться к активному образу жизни.

