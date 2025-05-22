Блогеру Лерчек выставили новый крупный долг

Федеральная налоговая служба выставила новый долг блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) на 28 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Причем на прошлой неделе Чекалина погасила предыдущую задолженность в 25 миллионов рублей.

Пока Лерчек все еще находится под домашним арестом в коттедже в Московской области с двумя сыновьями и дочкой.

Чекалиной и ее бывшему мужу Артему грозит до пяти лет колонии за вывод 250 миллионов рублей за фитнес-марафоны через Дубай.

Ранее суд наложил арест на все недвижимое и движимое имущество блогера до конца судебного разбирательства.

При этом Чекалина говорит, что страдает от нехватки воздуха, боится выходить на улицу из-за электронного браслета и фактически в одиночку воспитывает троих детей. Адвокаты Лерчек заявляли, что за все время, пока женщина находится под домашним арестом, с ней не провели ни одного следственного действия.