На имущество Лерчек наложили арест

Троицкий районный суд Москвы наложил арест на имущество Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Денежные средства Лерчек арестовали на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства, удовлетворив ходатайство следствия.
В декабре Валерии и Артему Чекалиным продлили меру пресечения — суд оставил блогера и ее бывшего мужа под домашним арестом до 25 января.
Лерчек и Артема Чекалина обвинили в незаконном выводе на заграничные счета 250 миллионов рублей. Следствие полагает, что супруги обналичивали деньги через ОАЭ, куда средства поступали по подложным документам.
За валютные махинации экс-супругам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
Глава Серпухова провел первую в 2025 году встречу с жителями округа
«Отделалась испугом». Брат пострадавшей на Шри-Ланке россиянки рассказал о ДТП
Директора воронежского МФЦ уволили за отказ использовать компьютер
Почти 20 долгожителей поздравили с юбилеем на этой неделе в Истре
Жители Солнечногорска смогут принять участие в сдаче норм ГТО по бегу на лыжах
Встреча представителей администрации с активными жителями прошла в Истре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте