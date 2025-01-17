На имущество Лерчек наложили арест

Суд арестовал имущество Лерчек на весь срок предварительного следствия и суда

Троицкий районный суд Москвы наложил арест на имущество Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Денежные средства Лерчек арестовали на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства, удовлетворив ходатайство следствия.

В декабре Валерии и Артему Чекалиным продлили меру пресечения — суд оставил блогера и ее бывшего мужа под домашним арестом до 25 января.

Лерчек и Артема Чекалина обвинили в незаконном выводе на заграничные счета 250 миллионов рублей. Следствие полагает, что супруги обналичивали деньги через ОАЭ, куда средства поступали по подложным документам.

За валютные махинации экс-супругам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.