Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу продлили домашний арест

Троицкий районный суд продлил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшему мужу Артему еще на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы.

Экс-супругов обвинили в незаконном выводе средств за границу. За махинации Чекалиным грозит до 10 лет лишения свободы.

В январе тот же суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество блогера на весь срок до конца судебного разбирательства.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что Чекалина боится выходить на улицу из-за электронного браслета, страдает из-за нехватки воздуха и фактически одна воспитывает троих детей. При этом, как сообщили адвокаты Лерчек, за все время, что она находится под домашним арестом, с ней не провели ни одного следственного действия.