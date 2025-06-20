Блогеру Лерчек продлили домашний арест еще на месяц

Троицкий суд Москвы принял решение продлить домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему до 26 июля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы.

«Постановлением Троицкого районного суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в сообщении.

Экс-супругов обвинили в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей. По данным следствия, они обналичивали деньги через ОАЭ. За такие махинации им грозит до 10 лет тюрьмы и штраф.

Ранее суд арестовал все движимое и недвижимое имущество Чекалиной на весь срок до конца судебного разбирательства. На одном из заседаний Лерчек пожаловалась, что из-за домашнего ареста не может полноценно выполнять материнские обязанности.