Блогершу из Иркутска потребовали наказать за ее высказывания о России и военных
«Зов народа» потребовал наказать блогершу из Иркутска за высказывания о России
Иркутская блогерша в своем ролике оскорбила российских военных и страну, за что должна понести ответственность. Об этом заявил председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев в комментарии для 360.ru.
Женщина в своих соцсетях опубликовала ролик, там она рассказала, почему считает, что День России является событием, «не заслуживающим гордости», а также пожелала смерти участникам спецоперации. Ее видео с критикой военных и праздника вызвало резонанс, после чего блогер удалила страницу в соцсети.
«Высказывания блогерши из Иркутска — это гнусная, отвратительная и абсолютно неприемлемая позиция, которая не имеет ничего общего с ценностями российского общества», — подчеркнул Зайцев.
Он добавил, что ее слова направлены против страны и тех, кто ее защищает. Особенно возмутительными председатель назвал попытки блогера проклясть детей военных, назвав это проявлением фашизма.
«Мы категорически осуждаем подобные проявления ненависти и призываем правоохранительные органы дать самую жесткую оценку действиям этой блогерши», — заключил Сергей Зайцев.
Следственный комитет уже начал проверку.
Ранее суд в Санкт-Петербурге признал 41-летнего блогера, опубликовавшего посты о теракте в «Крокусе», виновным по делу об оправдании терроризма.