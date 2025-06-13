Блогершу из Иркутска потребовали наказать за ее высказывания о России и военных

«Зов народа» потребовал наказать блогершу из Иркутска за высказывания о России

Иркутская блогерша в своем ролике оскорбила российских военных и страну, за что должна понести ответственность. Об этом заявил председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев в комментарии для 360.ru.

Женщина в своих соцсетях опубликовала ролик, там она рассказала, почему считает, что День России является событием, «не заслуживающим гордости», а также пожелала смерти участникам спецоперации. Ее видео с критикой военных и праздника вызвало резонанс, после чего блогер удалила страницу в соцсети.

«Высказывания блогерши из Иркутска — это гнусная, отвратительная и абсолютно неприемлемая позиция, которая не имеет ничего общего с ценностями российского общества», — подчеркнул Зайцев.

Он добавил, что ее слова направлены против страны и тех, кто ее защищает. Особенно возмутительными председатель назвал попытки блогера проклясть детей военных, назвав это проявлением фашизма.

«Мы категорически осуждаем подобные проявления ненависти и призываем правоохранительные органы дать самую жесткую оценку действиям этой блогерши», — заключил Сергей Зайцев.

Следственный комитет уже начал проверку.

Ранее суд в Санкт-Петербурге признал 41-летнего блогера, опубликовавшего посты о теракте в «Крокусе», виновным по делу об оправдании терроризма.