Сбежавший из России Юрий Дудь получил почти два года колонии

В Москве прошел суд над блогером Юрием Дудем*. Он получил один год 10 месяцев колонии за нарушение законодательства об иноагентах, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Уголовное дело против Дудя* возбудили по части второй статьи 330.1 УК России («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Мировой судья судебного участка № 359 Басманного района признал его виновным.

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок отбытия наказания <… > исчисляется с момента экстрадиции Дудя Ю.А.* на территорию России либо с момента его задержания на территории РФ», — уточнили представители суда.

Ранее Дудь* проиграл тяжбу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Она пожаловалась на оскорбления в интервью Артемия Лебедева.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.