Блогер Апачев признал вину за граффити в Судже и пришел в полицию

Попавший под три административных дела и полицейскую проверку о вандализме за граффити в Судже блогер Аким Апачев (Гасанов) добровольно сдался правоохранителям и дал показания. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

Апачев добавил, что полностью признал вину и готов нести ответственность за свои поступки. Он также обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну и предложил помириться. Блогер напомнил, что президент России Владимир Путин заявил, что памятники в Курской области после оккупации ВСУ нужно восстановить.

«Хочу предложить Александру Хинштейну свою посильную помощь в этом вопросе. Понимаю, что накал страстей между нами был высок, но мы все делаем одно дело и работаем на благо России», — написал Апачев.

Он признался, что всегда тепло относился к Курской области и в Суджу поехал с благими намерениями.

«Сожалею, что выбрал неверную лексическую форму выражения своей поддержки. И еще раз извиняюсь перед теми местными жителями, чьи чувства задел», — добавил блогер.

Аким Апачев неизвестным путем проник в закрытую для посещения Суджу, где нарисовал граффити на стенах зданий освобожденного города. Появление блогера в городе вызвало возмущение жителей, которых не пустили в родные дома. В ответ на критику Апачев начал нецензурно огрызаться.

На защиту людей встал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, который поддержал критикующих Апачева людей. Против блогера завели три административных дела, а также начали проверку по уголовной статье о вандализме.

По данным Хинштейна, полицейские дозвонились до Апачева, но возвращаться в Курскую область для разбирательства он отказался и объяснил, что уехал в Донецк. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области призвал молодого человека одуматься, потому что «бесконечно бегать не получится».