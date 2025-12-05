Ближайшие концерты Долиной пройдут в полупустых залах

Предстоящие концерты певицы Ларисы Долиной пройдут без солдаута, на них купили меньше половины билетов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на площадки по реализации билетов.

Ближайшие концерты Долиной состоятся 11 и 24 декабря в Наро-Фоминске и Москве. В первом случае на выступление в Доме культуры свободны 311 билетов из 598, цены стартуют от 2600 рублей.

В Москве артистка выступит в баре «Петтер», но и там забронировали лишь 35 мест из 56.

Телеведущая Ксения Бородина призвала россиян остановить волну хейта в адрес Долиной. По ее словам, ненависть уже перешла все допустимые границы. При этом Бородина признала, что певица должна была вернуть деньги покупательнице квартиры.

Вечером 5 декабря артистка выступит с важным заявлением сразу после программы «Время» на Первом канале. Она примет участие в спецвыпуске программы «Пусть говорят».