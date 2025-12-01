Бородина призвала прекратить хейтить Долину за скандал с квартирой

Обрушившийся на певицу Ларису Долину хейт после скандала с продажей квартиры перешел все границы. Об этом заявила телеведущая Ксения Бородина в Telegram-канале.

«Этот адский хейт справедлив? Перебора в нем не чувствуется? Если бы был разрешен костер посреди площади, она бы уже там горела», — написала звезда.

Ксения отметила, что признает вину Долиной в случившемся и считает ее поступок несправедливым. По словам ведущей, покупательнице недвижимости должны вернуть деньги или отдать квартиру, за которую заплатила. Однако доводить певицу неправильно.

«Чего вы хотите? Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями? Вы хотите справедливости, <…> а просто довести до инфаркта Долину — это не подвиг будет», — высказалась Бородина.

Ранее стало известно, что в 2025 году россияне оспорили больше трех тысяч сделок с недвижимостью по «схеме Долиной».