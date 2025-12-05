Долина выступит с заявлением после отмены и хейта: о чем она решила рассказать россиянам

Долина 5 декабря выступит с заявлением по поводу продажи квартиры в Москве

Певица Лариса Долина выступит с важным заявлением по поводу продажи квартиры. Артистка поучаствует в специальном выпуске программы «Пусть говорят». Об этом сообщил «Первый канал» .

«Важное заявление Ларисы Долиной, связанное с историей продажи ее квартиры, смотрите в эфире Первого канала вечером 5 декабря сразу после программы „Время“», — подчеркнули представители канала.

Долина на шоу прокомментирует всю ситуацию и подробно расскажет историю событий. Сейчас тему с аферистами, продажей квартиры и решением суда обсуждает вся Россия.

В августе 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников и под их влиянием продала квартиру в Москве за 112 миллионов рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Суд признал сделку купли-продажи недействительной и вернул право собственности Долиной. Покупательнице Полине Лурье возвращать деньги не обязал. История вызвала общественный резонанс.

Ранее телеведущая Ксения Бородина призвала остановить волну хейта, обрушившегося на Долину. По ее словам, ненависть людей перешла уже все границы.