Блиновская попросит признать себя банкротом | 360°

02 мая 2024, 15:57
Блиновская попросит признать себя банкротом
Baza: блогер Блиновская попросит суд признать себя банкротом
Арестованная блогерша Елена Блиновская намерена пройти процедуру банкротства. Она подала соответствующее заявление в суд, сообщил Telegram-канал Baza.
По информации издания, на сайте Федресурса размещены данные о том, что «королева марафонов» хочет через суд признать себя банкротом. Журналисты уточнили, что в документе обозначены такие кредиторы, как ФНС России и банк ВТБ.
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Блиновская отбывает срок в изоляторе по обвинению в отмывании денег и неуплате налогов, общая сумма которых превысила 900 миллионов рублей.
Ранее на торги выставили имущество семьи Блиновской. Вырученные с аукциона деньги потратят на погашение задолженности по налогам.
Суд
Налоги
Аресты
Задержание блогера Елены Блиновской
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