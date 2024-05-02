Блиновская попросит признать себя банкротом | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 15:57 Блиновская попросит признать себя банкротом Baza: блогер Блиновская попросит суд признать себя банкротом РИА «Новости»

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Арестованная блогерша Елена Блиновская намерена пройти процедуру банкротства. Она подала соответствующее заявление в суд, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, на сайте Федресурса размещены данные о том, что «королева марафонов» хочет через суд признать себя банкротом. Журналисты уточнили, что в документе обозначены такие кредиторы, как ФНС России и банк ВТБ.

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Блиновская отбывает срок в изоляторе по обвинению в отмывании денег и неуплате налогов, общая сумма которых превысила 900 миллионов рублей.

Ранее на торги выставили имущество семьи Блиновской. Вырученные с аукциона деньги потратят на погашение задолженности по налогам.